Tiro con l’arco | Italia il Mixed Team di ricurvo per il podio Godano in semifinale nel compound

Una giornata entusiasmante per il tiro con l'arco italiano ad Antalya, nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025. Il mixed team di ricurvo, formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco, vola in finale per il podio, mentre nel compound i nostri arceri godano di ottimi risultati in semifinale. La passione e la determinazione degli azzurri continuano a sorprendere: scopriamo insieme come si sono svolti gli incontri e quali sono le prospettive per il futuro.

Una nuova giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, ad Antalya, è andata in archivio. Ancora buone notizie per l’Italia dalle linee di tiro turche. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Il Mixed Team formato da Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco si arrampica sino alla finale per il 3-4° posto. Ottimo il percorso degli azzurri che superano nettamente 6-2 e 6-0 Slovenia e Taipei nei 116esimi e negli ottavi riuscendo a spuntarla ai quarti allo shoot off contro la Francia 5-4 (21-18). In semifinale arriva il ko contro la Germania (6-2): domenica l’atto per il gradino più basso del podio contro il Giappone, mentre i teutonici si giocheranno la vittoria contro la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia, il Mixed Team di ricurvo per il podio. Godano in semifinale nel compound

In questa notizia si parla di: Tiro Arco Italia Mixed

Skill In, la messinese Ania Paleologo vince il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco - Ania Paleologo, atleta messinese, conquista il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco, aggiungendo un altro successo al progetto Skill In della SSD UniMe.

Tiro con l’arco: l’Italia del ricurvo alla riscossa! Donne in finale nella CdM di Antalya - La seconda giornata della tappa di Antalya della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco ha reso noti i suoi verdetti. Sulle linee di tiro turche le ... Segnala oasport.it

Tiro con l’arco, Italia in finale per il bronzo nel Mixed Team di ricurvo agli Europei 2022! - Buone notizie a Monaco di Baviera per l’Italia al termine della sessione pomeridiana nella seconda giornata dei Campionati Europei di tiro con ... Il Mixed Team azzurro di arco olimpico formato ... Si legge su oasport.it

Parigi 2024, tiro con l’arco: Nespoli il migliore degli azzurri, Italia qualificata nel mixed team - Mauro Nespoli è il migliore degli azzurri al termine del ranking round maschile del tiro con l’arco alle ... della migliore delle donne (per l’Italia, l’unica arciera presente) a contare. Ebbene, ... Da sportface.it

Gold for Italy in the Mixed Team Recurve Open | Para Archery - Paris 2024 Paralympics