Tir in fiamme sull’A1 nel Fiorentino | 8 chilometri di coda tra Impruneta e Calenzano

Un tragico incidente sulla A1 nel Fiorentino ha causato un grave traffico: un tir in fiamme ha provocato l'interruzione tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, con code che si estendono per 8 chilometri. La situazione si sta lentamente normalizzando, ma i disagi restano. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio il tuo spostamento. Continua a leggere.

Poco prima delle 7.45 circa sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso e successivamente riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, con gravi disagi per chi è in viaggio, dopo che un tir è andato in fiamme. Al momento si registrano code di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

