Tim Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo cantanti e scaletta

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo, Roma! Dal 7 al 10 giugno, la musica italiana più amata salirà sul palco gratuito per regalarti quattro serate di emozioni e grandi performance. Con artisti di punta del panorama nazionale, questa kermesse musicale promette di diventare il cuore pulsante dell’estate romana. Ecco tutto quello che devi sapere sulla scaletta e i cantanti che scenderanno in campo!

E' tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma. Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l'evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti artisti in voga del panorama italiano. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale. TIM Summer Hits 2025, i cantanti che si esibiranno. Secondo quanto riportato dai canali ufficiali, saranno oltre 80 gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle quattro serate. Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alzìex Wyse, Alfam Annalisa, Antonia, A-Clark, Vinny e Iva Zanicchi, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, BNKR44, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Brunori Sas, Capo Plaza, Carl Brave, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Clara, Clementino, Coez, ComaCose, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Ermal Meta, Eugenio in via di gioia, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Fav, Fedez, Finley e Nina Zilli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fuckyourclique, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D'Alessio, Jacolo Sol, Joan Thiele, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Lorenzo Fragola, Luchè, Ludwig e Sabrina Salerno, Marco Masini, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Patty Pravo, Planet Funk, Rag, Riki, Rkpmi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayfm Serena Brancale, Settembre, Shablo + Guests, Tananai, The Kolors, Tredicipietro, Trigno, Tropico, Vale LP e Lil Joli e Venerus.