Tiberio Calbucci | dalla Cesena ai Tirol Raiders sfida in Eurolega di football americano

Dalla tranquilla Cesena alle sfide ad alta tensione degli Tirol Raiders in Eurolega, Tiberio Calbucci incarna la passione senza confini. Con un obiettivo chiaro: cercare la perfezione per toccare l’eccellenza, affronta ogni partita con il cuore in mano e la determinazione di chi non si accontenta mai. La sua storia è la testimonianza che, nel football americano come nella vita, il successo nasce dalla passione e dal sacrificio. E la sua avventura è appena cominciata.

"Cercare la perfezione, per toccare l'eccellenza". Quando il tuo coach la mette giù così, la strada che ti aspetta di certo non si annuncia semplice. Ma per chi ama la competizione, inseguendo sogni col cuore in mano e il coltello tra i denti, è difficile trovare di meglio. Vale anche per Tiberio Calbucci, 25enne cesenate da poco approdato tra le fila dei 'Tirol Raiders' di Innsbruck, impegnati nell' Eurolega di football americano, lo sport al quale Calbucci da 14 stagioni sta dedicando tutto se stesso. "Sono contento del mio percorso - commenta - iniziato in seconda divisione e proseguito in prima, in Italia.

