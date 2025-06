Ti ricordi… il realismo magico di Fernando Redondo il Principe di Adrogué

Calcio, come un vero principe. Il realismo magico di Fernando Redondo trasporta il tifoso in un mondo dove la tecnica e l’eleganza si fondono con la magia del talento naturale. Nato ad Adrogué, Redondo ha incantato i campi con la sua visione unica, rendendo ogni partita un racconto di poesia sportiva. E proprio come Borges, anche lui ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del calcio mondiale…

“Realismo magico”, fu definito così lo stile di Josè Luis Borges, il più grande poeta argentino. Una definizione, quella di realismo magico, che potrebbe adattarsi perfettamente allo stile di gioco di Fernando Redondo, “il Principe”, che con Borges condivide il luogo dove ha trascorso l’infanzia: Adrogué, nella zona sud di Buenos Aires. Qui è nato Fernando il 6 giugno del 1959 e anche il papà era nato lì, ed era forte, fortissimo a giocare a pallone: ma rimane orfano a 18 anni e deve andare a lavorare, perciò l’esperienza calcistica si ferma in Serie C al Club Atletico Brown, la squadra locale (perché Adrogué all’epoca veniva chiamata Almirante Brown, e solo dopo prese il nome del proprietario del terreno dove fu edificata, Esteban Adrogué appunto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… il “realismo magico” di Fernando Redondo, il Principe di Adrogué

Fernando Redondo, El Principe [Skills & Goals]