Ti mando all’ospedale dei bambini malati di mente | la frase choc della maestra d’asilo a un alunno di 3 anni

Una frase choc di una maestra di 62 anni rivolta a un bambino di soli 3 anni scuote la comunità di Desio. La presunta espressione di insensibilità e maltrattamenti emerge nel contesto di un processo al Tribunale di Monza, dove si cerca giustizia per le vittime di un ambiente educativo che dovrebbe essere un luogo di sicurezza e crescita. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla tutela dei più piccoli e sulla responsabilità degli adulti.

Desio (Monza e Brianza) – 6 Giugno 2025 - "Ti mando all'ospedale dei bambini malati di mente". Questa una delle frasi, detta ad un alunno di tre anni, da una maestra ora 62enne della scuola materna Sacro Cuore di Desio chiamata a rispondere di maltrattamenti davanti al Tribunale di Monza. In aula. A riferirlo in aula la pedagogista e coordinatrice dell'istituto per l'infanzia oggi all'apertura del processo in cui si sono costituiti parti civili la Fondazione Opera Pia Sacro Cuore di Gesù presieduta da monsignor Mauro Barlassina, legale rappresentante della scuola e una mezza dozzina di genitori a favore dei propri figlioletti.