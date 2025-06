Thunderbolts* la spiegazione del finale | l’MCU prende una direzione in vista delle grandi alleanze apocalittiche

Thunderbolts segna un punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe, preparando il terreno per alleanze epiche e conflitti apocalittici. Con una squadra composta da super soldati esclusi e assassini, il finale rivela un colpo di scena sorprendente che cambierà le sorti della saga del multiverso. Mentre l’attenzione si concentra su queste nuove minacce e alleanze, il futuro dell’MCU si dipana in direzioni imprevedibili e avvincenti.

Thunderbolts* introduce una squadra tutta nuova nel Marvel Cinematic Universe (MCU), composta da super soldati scartati e un paio di assassini, ma il film si conclude sicuramente con uno dei colpi di scena più grandi della saga Multiverse fino ad oggi. Sebbene l’annuncio iniziale del film sia stato accolto con una reazione tiepida e il gruppo eterogeneo di eroi nel cast sembrasse a malapena all’altezza della lista D degli eroi, Thunderbolts * supera le aspettative con il suo ruolo fondamentale nell’impostare i capitoli finali della saga del Multiverso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

