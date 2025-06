Thunderbolts la scena post-credits è davvero collegata a I fantastici 4? Kevin Feige lancia la bomba

Kevin Feige, il visionario dietro l'MCU, torna a sorprendere i fan con una rivelazione sulla scena post-credits di Thunderbolts. La sua dichiarazione potrebbe ribaltare le aspettative e aprire nuove prospettive per il futuro dell'universo Marvel. Mentre il finale di Thunderbolts ha consacrato la banda di outsider, ciò che Feige svela lascia intendere che niente è ancora scritto... Resta sintonizzato per scoprire come questa rivelazione plasmerà il prossimo capitolo.

l capo della Marvel Kevin Feige torna a commentare la scena dopo i titoli di coda di Thunderbolts, svelando come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell'MCU. La scena post-credits di Thunderbolts potrebbe non essere ciò che sembra. A lanciare la bomba è il capo dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige, con una dichiarazione che manderà in tilt i fan. Mentre il finale di Thunderbolts ha consacrato la banda di outsider eleggendoli ai Nuovi Vendicatori nell'MCU, la scena dopo i titoli di coda ha alimentato numerose teorie sulla Fase 6 suggerendo un legame strettissimo con il nuovo cinecomic in arrivo, I Fantastici 4: Gli Inizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts, la scena post-credits è davvero collegata a I fantastici 4? Kevin Feige lancia la bomba

In questa notizia si parla di: Thunderbolts Scena Kevin Feige

Thunderbolts*: il regista rivela una scena post-credit scartata - Nei salotti del Marvel Cinematic Universe, emergono nuove rivelazioni! Il regista di *Thunderbolts* svela una scena post-credit scartata, aggiungendo un ulteriore livello di mistero e curiosità.

Thunderbolts, la scena post-credits è davvero collegata a I fantastici 4? Kevin Feige lancia la bomba - La scena post-credits di Thunderbolts potrebbe non essere ciò che sembra. A lanciare la bomba è il capo dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige, con una dichiarazione che manderà in tilt i fan. Men ... Come scrive msn.com

Fantastici 4: Kevin Feige sgancia una bomba su quella scena di Thunderbolts e Avengers! - Il presidente dei Marvel Studios ha svelato un clamoroso indizio sulla scena post-credit di Thunderbolts legata ad Avengers: Doomsday. Si legge su cinema.everyeye.it

Kevin Feige parla della scena post-crediti di Thunderbolts* e di come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell’MCU. - Scopri cosa ha rivelato Kevin Feige sulla scena post-crediti di Thunderbolts e sul suo possibile legame con il futuro dell'MCU. Si legge su cinefilos.it

Kate Bishop cameo in The Marvels(2023)| Marvel Studios's The Marvels Credit scene(1/2)