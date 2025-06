Thunder-Pacers le pagelle | Dort infaticaile 7 Siakam una certezza da 7

Le pagelle dei Thunder Pacers svelano protagonisti e sorprese: Dort e Siakam si confermano con valutazioni positive, mentre Haliburton risolleva una giornata complessa con un canestro decisivo. Gilgeous-Alexander brilla, anche se l’ultimo tiro non premia la sua prova. In questa sfida, ogni giocatore ha lasciato il segno, rendendo il match un vero spettacolo di talento e cuore. Scopriamo insieme le valutazioni e i commenti più dettagliati.

?Haliburton raddrizza una giornata che era iniziata male con il canestro della vittoria. Ottima partita di Gilgeous-Alexander, mancato solo all'ultimo tiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thunder-Pacers, le pagelle: Dort infaticaile (7). Siakam una certezza da 7

