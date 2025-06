Thriller degli anni ’70 | un capolavoro dimenticato da riscoprire

Nel vasto panorama dei thriller degli anni Settanta, pochi sono riusciti a lasciare un segno indelebile come "Sorcerer" del 1977. Un capolavoro sottovalutato che, nonostante il flop al botteghino e le critiche iniziali, si è imposto nel tempo come un esempio di cinema audace e coinvolgente. La regia impeccabile e le sequenze indimenticabili rendono questa pellicola un tesoro nascosto da riscoprire e apprezzare nuovamente.

