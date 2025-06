Thiago Motta Juventus l’ex allenatore bianconero resta senza panchina! Quanto costerà il suo stipendio al club | cifre e dettagli

Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, si trova ora senza panchina e la sua situazione economica al club resta da chiarire. Quanto costerà alla Vecchia Signora il mancato impiego di Motta? Analizziamo cifre e dettagli che svelano l’impatto finanziario di questa scelta, offrendo uno sguardo approfondito sulle conseguenze di un futuro ancora incerto per l’allenatore e il club. La domanda che molti si pongono è: quanto durerà questa situazione?

Thiago Motta Juventus, l'ex allenatore bianconero resta senza panchina! Quanto costerà il suo stipendio alla Vecchia Signora: le cifre e i dettagli. Sembra essere giunto al capolinea il domino riguardante le panchine in Serie A, con tutte le big del nostro campionato che hanno scelto la guida per la stagione 202526. Thiago Motta è rimasto così senza impiego. L'ex allenatore della Juventus verrà dunque pagato ancora dal club bianconero: in particolare l'italo-brasiliano ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con un esborso complessivo di circa 10 milioni di euro lordi nei prossimi due anni, sempre se l'ex Bologna non trovi prima una nuova squadra.

