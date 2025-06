Theo Hernandez Juventus | incastro che riguarda anche un altro ‘pallino’ bianconero Altro club coinvolto ecco gli ultimi sviluppi

Il calciomercato Juventus si infiamma con un intreccio intrigante: Theo Hernandez, uno dei pallini bianconeri, è al centro di un puzzle che coinvolge anche un altro club e potenziali sviluppi sorprendenti. Secondo Gianluca Di Marzio, il francese non ha ancora dato il via libera al trasferimento all’Al-Hilal, mantenendo aperte tutte le possibilità in vista di eventuali manovre future. Ma cosa preferirebbe davvero Theo? E come evolverà questa complicata trattativa?

Theo Hernandez Juventus: c'è un incastro che coinvolge un altro pallino della Vecchia Signora. Altro club coinvolto, novità e tutti i dettagli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Theo Hernandez al momento non ha ancora dato il via libera al trasferimento all'Al-Hilal, con il calciomercato Juventus che monitora la pista relativa al terzino francese in caso di partenza di Andrea Cambiaso. Theo preferirebbe infatti restare in Europa e valutare proposte più in linea con le sue ambizioni sportive. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche l'Atletico Madrid, che avrebbe offerto Nahuel Molina come contropartita tecnica – altro giocatore accostato ai bianconeri.

Sondaggi #Juventus per Theo Hernandez per capire costi e fattibilità dell'operazione con il #Milan. Sopratutto in caso di partenza di #Cambiaso, l'esterno francese è uno dei primi nomi della lista dei Bianconeri. Partecipa alla discussione

#Cambiaso è una richiesta esplicita di Max #Allegri per sostituire Theo #Hernandez (sempre più diretto in Arabia Saudita, all'#AlHilal). Sul giocatore della #Juventus ormai da diverso tempo c'è anche il #ManchesterCity, anche se ora appare più defilato. Partecipa alla discussione

