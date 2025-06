Theo Hernandez Juventus contatto telefonico con Inzaghi! Cosa è successo in queste ultime ore | gli aggiornamenti

Negli ultimi giorni si intensificano le voci di mercato su Theo Hernandez, con il suo nome al centro di un acceso intreccio tra Milan e Juventus. Le ultime indiscrezioni, riportate da Calciomercato.com, parlano di un contatto telefonico tra il terzino francese e l’allenatore dell’Inter, Inzaghi. Quale potrebbe essere la svolta in questa intricata trattativa? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le novità più recenti.

e le ultimissime novità. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, terzino di proprietà del Milan che piace moltissimo all’ Al Hilal. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto telefonico diretto con Inzaghi. A riportarlo è Calciomercato.com, che rivela come il francese abbia chiesto tempo per riflettere. Una decisione che potrebbe intaccare anche il mercato Juventus, dal momento che il Milan ha messo nel mirino Cambiaso per sostituirlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com