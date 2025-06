Theo Hernandez Juve il francese si scontra col Milan! I piani del terzino non sono cambiati ma… Cosa filtra sull’interesse dei bianconeri

Il futuro di Theo Hernandez tiene banco tra Milan e Juventus: mentre i piani del francese non sembrano cambiare, si accende il dibattito sull’interesse dei bianconeri. La suggestione di un trasferimento o di una partenza a parametro zero alimenta le speranze e i timori dei tifosi di entrambe le squadre. Ma cosa filtra realmente sull’inserimento della Juve? Parole e fatti sono pronti a svelarne tutti i dettagli.

Theo Hernandez Juve, il francese si scontra col Milan per il suo futuro: tutti gli aggiornamenti sull’interesse dei bianconeri. Il futuro di Theo Hernandez rimane un tema scottante in casa Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il terzino accostato al calciomercato Juve, potrebbe anche restare in rossonero e poi lasciare il club come parametro zero. È un nome freddo per i bianconeri. PAROLE – «I piani di Theo Hernandez non sono cambiati. Non è convinto di unirsi a Al Hilal, nonostante l’accordo tra Milan e il club saudita per 30 milioni di euro (costo del trasferimento). È anche pronto a rimanere al Milan la prossima stagione per andarsene nell’estate del 2026 come free agent». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com