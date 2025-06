The Unforgivable la recensione del film

In un panorama dominato dall’algoritmo di Netflix, pochi film riescono a distinguersi per profondità e autenticità. "The Unforgivable" si pone come esempio di come le storie possano perdere forza quando la narrazione si appiattisce su formule prevedibili. Diretto da Nora Fingscheidt e scritto da una squadra di talenti, il film si presenta come un’occasione mancata di esplorare con coraggio temi complessi. Ma sarà davvero così? Scopriamolo insieme.

Una maledizione aleggia sopra i prodotti a larghissimo consumo di Netflix. Si chiama Algoritmo. Li prende e li rende oggetti neutri e sbiaditi, spesso incapaci di andare fino in fondo con l’assunto dal quale partono. Parliamo ad esempio di The Unforgivable, che di questa attitudine al mancare il punto è un emblema. Lo dirige Nora Fingscheidt, al suo secondo lungometraggio, e lo scrivono a più mani Hillary Seitz, Courtenay Miles e Peter Craig. Davanti alla macchina da presa c’è invece Sandra Bullock, che torna a recitare e proseguire il sodalizio con Netflix dopo Bird Box, uscito nel 2018. Si prova a pattinare sulla scia di quel successo affiancando alla Bullock nomi dalla più che discreta risonanza, come quello di Vincent D’Onofrio, di Viola Davis (entrambi, a dire il vero, piuttosto sacrificati) e Jon Bernthal, che oramai è un po’ come il mastice: dove lo metti, sta e rafforza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Unforgivable, la recensione del film

