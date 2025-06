The Truman Show torna sul grande schermo | al cinema Rouge et Noir il film di Peter Weir

Il cinema torna protagonista con un evento imperdibile: il ritorno di "The Truman Show" sul grande schermo al Cinema Rouge et Noir. Lunedì 9 giugno, immergiti nell’opera di Peter Weir, un capolavoro che ha segnato la fine del XX secolo, con Jim Carrey in una performance indimenticabile. Due appuntamenti, alle 17:30 in doppiaggio italiano e alle 21 in lingua originale, pronti a rinnovare l’esperienza cinematografica...

Lunedì 9 giugno al Supercineclub uno dei film più rilevanti dell'ultimo scorcio di XX secolo: "The Truman Show" di Peter Weir (1998, 103 min.), vede Jim Carrey come attore protagonista. Doppia proiezione al cinema Rouge et Noir, alle 17:30 con doppiaggio in italiano e alle 21 in lingua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "The Truman Show" torna sul grande schermo: al cinema Rouge et Noir il film di Peter Weir

In questa notizia si parla di: Truman Show Cinema Rouge

Marracash, la bolla e un visual album a metà tra Minority Report e The Truman Show - Marracash presenta "La Bolla", un visual album che fonde elementi di "Minority Report" e "The Truman Show".

The Truman Show e i 25 anni di una profezia cinematografica - Ancora oggi, the Truman Show rimane il vertice del suo percorso attoriale, che pazzamente l’Academy non giudicò neppure valevole di una nomination agli Oscar. Eppure, il suo Truman, rimane ... Si legge su wired.it

The Truman Show - Distribuzione: U.I.P. - CIC Video. The Truman Show è un film del 1998 di genere drammatico, diretto da Peter Weir, con Jim Carrey, Ed Harris e Natascha McElhone, della durata di 103 minuti ... Secondo comingsoon.it

Truman Show , recensione di un capolavoro che quasi 30 anni fa previde la nostra sete di voyeurismo - quando lo vidi in The Truman Show rimasi scioccato dalla sua arte drammatica. Sì, perché il film di Peter Weir, uscito nelle sale nell'ottobre 1998 - io ero al cinema a vederlo - è inquietante ... Lo riporta vogue.it

The Truman Show (1998) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers