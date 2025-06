The Ritual | Flop Clamoroso per il Film Horror con Al Pacino? 0% su Rotten Tomatoes

Il nuovo horror “The Ritual” con Al Pacino ha fatto scalpore: debutta su Rotten Tomatoes con un incredibile 0%, lasciando tutti senza parole. Un risultato sorprendente che solleva domande sul futuro del genere e sul perché, nonostante un cast di stelle, il film abbia deluso le aspettative. Analizziamo i motivi di questo flop clamoroso e cosa ci insegna questa debacle per l’industria cinematografica nel 2025.

Il nuovo film horror con Al Pacino, The Ritual, debutta su Rotten Tomatoes con un rarissimo 0%, sorprendendo la critica nonostante un cast stellare. Analizziamo perché è andato così male e cosa significa per il genere nel 2025.

