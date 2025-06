The Legend of Zelda | Hunter Schafer non interpreterà Zelda ma è in trattative con i Marvel Studios

Le voci su Hunter Schafer come Zelda nel live-action di The Legend of Zelda si sono smentite, ma sorprendentemente, l’attrice è in trattative con i Marvel Studios per un ruolo ancora top secret. Mentre i fan aspettano conferme ufficiali, questa novità apre nuovi scenari per il suo futuro nel mondo delle grandi produzioni. Resta da vedere quale personaggio Marvel potrebbe interpretare e come influenzerà la sua carriera.

Hunter Schafer non sarà Zelda nel live-action The Legend of Zelda, ma secondo nuovi rumor sarebbe in trattative per un ruolo nei Marvel Studios. Negli ultimi tempi, diverse indiscrezioni online hanno affermato che Hunter Schafer fosse stata scelta per interpretare Zelda nell'adattamento live-action del celebre videogioco The Legend of Zelda, attualmente in sviluppo da Nintendo e Sony Pictures. Tuttavia, le ultime notizie sembrano escludere del tutto il suo coinvolgimento nel progetto. Non è chiaro se l'attrice di Euphoria sia mai stata realmente in trattative con la produzione, ma MTTSH e altri scooper ora affermano che l'attrice non è legata in alcun modo al live-action. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Legend of Zelda: Hunter Schafer non interpreterà Zelda, ma è in trattative con i Marvel Studios

