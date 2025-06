The Last of Us Stagione 2 | Showrunner Rispondono Sul Destino Di Joel Miller

I fan de "The Last of Us" attendono con trepidazione la stagione 2, desiderosi di scoprire il destino di Joel Miller. Craig Mazin e Neil Druckmann, showrunner della serie, rispondono alle speculazioni con ironia e chiarezza, sottolineando quanto la controversa morte di Joel sarà fondamentale per l’evoluzione della trama. Un colpo di scena che promette di tenere gli spettatori sul filo del rasoio, rendendo ancora più attesa la prossima stagione HBO.

Craig Mazin e Neil Druckmann ironizzano e spiegano perché la controversa morte di Joel sarà cruciale nella prossima stagione HBO.

