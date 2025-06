The Dark Nightmare | la recensione del film horror che viene dalla Norvegia

Immergiti nell'oscura e inquietante atmosfera di "The Dark Nightmare", il film horror norvegese che segna l'esordio di Kjersti Helen Rasmussen. Con una passione palpabile e un forte messaggio femminile, il film promette molto, ma nella sua realizzazione si perde in una narrazione a volte confusa. Federico Gironi analizza questa pellicola, svelandone punti di forza e debolezze, portando lo spettatore a riflettere sulla vera natura del terrore e sul talento emergente dietro la cinepresa.

L'esordiente Kjersti Helen Rasmussen ha molta, troppa voglia di dimostrare che conosce il cinema, e che è una donna che ha a cuore le istanze femminili. Tutto giusto nella teoria, ci mancherebbe, ma la messa in pratica è un po' confusa. La recensione di The Dark Nightmare di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Dark Nightmare: la recensione del film horror che viene dalla Norvegia

