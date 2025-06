Test d' accesso a Unipa corsi gratuiti per la preparazione | aperte le iscrizioni

Se sogni di entrare all’Università di Palermo, questa è la tua occasione! Sono aperte le iscrizioni all’edizione estiva dei corsi gratuiti di preparazione ai test di accesso per l’anno accademico 2025/2026. Con 30 ore di formazione online, potrai affrontare con sicurezza il percorso che ti avvicina al tuo futuro. Non perdere questa chance: iscriviti subito e inizia a costruire il tuo successo!

Sono aperte le iscrizioni all'edizione estiva dei corsi gratuiti di preparazione ai test per l'accesso dell'Università di Palermo per l'anno accademico 20252026. I corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno online sulla piattaforma Microsoft Teams nel periodo compreso tra il 9 luglio 2025 e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Test d'accesso a Unipa, corsi gratuiti per la preparazione: aperte le iscrizioni

In questa notizia si parla di: Corsi Test Accesso Gratuiti

Corsi di laurea in Architettura. Emanato il decreto MUR che definisce le modalità di accesso per l’a.a. 2025/2026. Previsto un test con 50 quesiti a risposta multipla - Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emesso il decreto ministeriale 395 del 12 maggio 2025, stabilendo le modalità di accesso per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l'anno accademico 2025/2026.

L’Unitus non si ferma: al via la nuova sessione di test d’ingresso gratuiti - L’incendio di mercoledì scorso presso la sede del Campus di Agraria non ha fermato, né tantomeno rallentato le attività dell’Università degli Studi della Tuscia. L’Università rinnova il proprio ... Lo riporta tusciaup.com

Test d'accesso a Unipa, corsi gratuiti per la preparazione: aperte le iscrizioni - Richieste da inviare entro il 30 giugno. Lezioni ed esercitazioni si svolgeranno online per le seguenti discipline: biologia, chimica, fisica, logica e cultura generale, matematica ... Riporta palermotoday.it

Numero programmato: corsi intensivi gratuiti dell’Università di Sassari per la preparazione ai test di accesso - L’Università di Sassari organizza, con UnissTest Training Edition, corsi universitari intensivi di preparazione ai test d’accesso ai corsi ... ore e completamente gratuiti, si terranno ... Segnala sassarinotizie.com

5 CONSIGLI PER AFFRONTARE IL TEST DELLE PROFESSIONI SANITARIE