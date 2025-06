Tesla finisce nel mirino degli oppositori e dei sostenitori di Trump

Tesla si trova al centro di un acceso dibattito politico e commerciale, divisa tra oppositori e sostenitori di Donald Trump. Da boicottaggi globali a critiche piĂą recenti, il gigante dell'auto elettrica affronta un anno difficile, con il suo titolo in caduta libera. Ma cosa riserverĂ il futuro per questa innovativa azienda? La risposta potrebbe dipendere da come Tesla saprĂ navigare tra queste acque turbolente.

Prima è stato boicottato dagli oppositori di Donald Trump in mezzo mondo, che hanno smesso di comprare le auto della Tesla o attaccato alle auto gli adesivi anti-Musk. Ora, dopo la lite con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è entrato anche nel mirino dei sostenitori del presidente americano. In mezzo, c’è un anno pessimo per Tesla e le sue auto elettriche. Nella seduta di Wall Street di ieri il titolo ha chiuso a -14 per cento, perdendo oltre 150 miliardi di dollari di valore di mercato. I primi movimenti al ribasso si sono visti a metĂ giornata quando Trump e Musk hanno cominciato a battibeccare, finchĂ© è arrivato il crollo fino a -16 per cento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tesla finisce nel mirino degli oppositori e dei sostenitori di Trump

