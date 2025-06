Terzo mandato Salvini | Siamo pronti a discutere ma facciamo presto

Matteo Salvini si prepara a un possibile terzo mandato con decisione e urgenza. Pronto a discutere di tutto ciò che serve ai cittadini, il leader della Lega sottolinea l'importanza di agire in fretta: la trasparenza e la rapidità nelle scelte sono fondamentali per ridare fiducia e efficacia alla politica locale. La questione è chiara: il tempo stringe, e i cittadini devono conoscere presto le loro future scelte.

Roma, 6 giu. (askanews) - "Siamo pronti a discutere di tutto ciò che serve ai cittadini già oggi pomeriggio. Se si permette ai cittadini di scegliere un bravo sindaco o un bravo governatore per tutte le volte che è necessario, noi ci siamo. Ogni scelta però va fatta in fretta perché è giusto che la gente sappia". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio dell'Arma dei Carabinieri a Roma, a proposito dell'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione. A chi gli chiedeva se si potrà fare prima dell'autunno, Salvini ha risposto: "Se facciamo veloce, sì". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terzo mandato, Salvini: "Siamo pronti a discutere ma facciamo presto"

