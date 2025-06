Terzo mandato Salvini | Pronto a discuterne ma facciamo in fretta

Matteo Salvini si mostra aperto al dibattito sul terzo mandato per sindaci e presidenti di regione, sottolineando l’importanza di agire rapidamente per rispondere alle esigenze dei cittadini. La volontà è di garantire che la popolazione possa scegliere liberamente i propri rappresentanti senza lungaggini o dubbi. La discussione è già in corso e il tempo stringe: è fondamentale decidere subito, perché la trasparenza e l’efficienza sono priorità imprescindibili.

“L’apertura di Fratelli d’Italia al terzo mandato per sindaci e presidenti di regione? Siamo pronti a discutere di tutto ciò che serve ai cittadini già oggi pomeriggio. Se si permette ai cittadini di scegliere un bravo sindaco o un bravo governatore per tutte le volte che è necessario noi ci siamo. Ogni scelta però va fatta in fretta perché è giusto che la gente sappia”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della visita al Villaggio dell’Arma dei Carabinieri a Roma. “Se si può fare in tempo per l’autunno? Se facciamo veloce sì. Se Luca Zaia tornerebbe in campo? Non è questione di nomi. 🔗 Leggi su Lapresse.it