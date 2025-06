Terzo mandato De Luca | Meloni sa che il centrodestra si lacera

In un panorama politico sempre più complesso, il terzo mandato di Luca e le mosse di Meloni svelano le tensioni tra i principali protagonisti del centrodestra. Il governatore De Luca analizza con acutezza le sfide interne alla coalizione, evidenziando come la perdita in Veneto e Lombardia potrebbe segnare un punto di svolta decisivo. La partita si fa sempre più intricata, e il futuro della maggioranza dipende da decisioni strategiche e saggezza politica.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, nel senso che la vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, di aprire un conflitto anche duro tra la Lega e il resto della coalizione, non sarebbe banale”. Lo afferma, parlando del terzo mandato, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui “ se la Lega perde Veneto e Lombardia, ha perduto la ragione sociale. Non ha più senso di esistere”. Sui tempi De Luca ha aggiunto: “ Se decidono la fanno domani mattina. Se il governo vuole, lo si fa in 48 ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terzo mandato, De Luca: “Meloni sa che il centrodestra si lacera”

In questa notizia si parla di: Terzo Mandato Luca Meloni

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

#5giugno #ottoemezzo #Piazzapulita Dopo aver lottato contro il terzo mandato e addirittura impugnato la legge della Campania davanti alla Corte Costituzionale, oggi Meloni cambia idea. E apre al terzo mandato Ecco la reazione di De Luca e Conte alla noti Partecipa alla discussione

Terzo mandato, De Luca promuove Meloni: "Prova di intelligenza politica" - "Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, per la verità, per quello che riesco a percepire. La ... Lo riporta iltempo.it

Apertura di FdI sul terzo mandato, De Luca: "Da Meloni nuova prova di grande intelligenza politica" - Il governatore della Campania non teme la tempistica: "Se decidono, la fanno domani mattina. Diciamo che la democrazia di Westminster è saltata. Fanno la legge, mettono la fiducia e chi si e' visto, s ... salernotoday.it scrive

Terzo mandato, De Luca: “Da Meloni intelligenza politica: rischia conflitto tra Lega e coalizione” - Il governatore della Campania: “La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra” ... Come scrive napoli.repubblica.it