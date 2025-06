Terrorizzavano i coetanei con aggressioni e rapine custodia cautelare per tre minori

Una banda di giovani minori aveva seminato il panico tra i coetanei, compiendo aggressioni e rapine. Dopo mesi di indagini, gli uomini dell’Arma hanno finalmente chiuso il cerchio intorno a tre minorenni coinvolti in sei reati denunciati. La serata del 4 giugno ha visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, segnando una svolta importante nella lotta contro queste violenze giovanili.

Dopo alcuni mesi di indagine, si è chiuso il cerchio intorno ad un terzetto di minorenni che si sono resi protagonisti di una serie di reati - sei quelli accertati - ai danni di loro coetanei. Nella serata di mercoledì 4 giugno, infatti, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Terrorizzavano i coetanei con aggressioni e rapine, custodia cautelare per tre minori

