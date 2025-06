Terrore in ospedale | rovescia una barella e aggredisce i poliziotti con una spranga

Un episodio di pura follia scuote l'ospedale di Perugia, dove un uomo di 31 anni ha scatenato il caos con un gesto violento e imprevedibile. La sua furia, forse scatenata dall’attesa estenuante, ha portato a una scena che resterà impressa nella memoria del personale sanitario. Ma cosa ha spinto questa reazione così estremaa? Seguiamo i dettagli di un episodio che mette in discussione la sicurezza negli spazi di cura.

Perugia, 6 giugno 2025 - Ha terrorizzato il personale dell'ospedale di Perugia un uomo di 31 anni, originario del Gabon. In poco tempo ha scatenato l'inferno. E' andato in escandescenza forse perchĂ© era stanco di aspettare di essere visitato e così ha pensato bene di rovesciare una barella e aggredire un medico. Neanche l'arrivo della polizia ha fermato la furia dell'uomo. Avvicinato dal personale della Volante, il 31enne ha aggredito i poliziotti a pugni e poi con un’ asta in acciaio divelta dal muro. Il bilancio della follia è costata la prognosi di 8 giorni a medico e poliziotto per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore in ospedale: rovescia una barella e aggredisce i poliziotti con una spranga

In questa notizia si parla di: Ospedale Barella Poliziotti Terrore

