Terremoto Valditara | l’idea di vietare i cellulari anche alle superiori e l’ipotesi di una nuova maturità Cosa può cambiare

Il panorama scolastico italiano si prepara a una rivoluzione digitale e culturale con il nuovo progetto del ministro Valditara. Dopo aver annunciato il divieto di cellulari anche nelle scuole superiori, si apre un dibattito su come migliorare l'ambiente di apprendimento e ridurre le distrazioni. Ma cosa cambierà davvero con questa rivoluzione? E quale impatto avrà sulla futura Maturità e sull'intera esperienza educativa degli studenti?

Non più solo alle scuole elementari e medie, ma anche alle superiori i cellulari saranno vietati. «La circolare è pronta», ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante la puntata di Cinque minuti su Rai 1. Dall’anno prossimo gli smartphone nelle scuole non potranno più mettere piede, nemmeno per uso didattico, cioè guidato dai professori. Si potranno invece usare altri dispositivi digitali, come tablet e pc, di cui molte scuole sono già dotate grazie ai fondi del Pnrr. Non solo, Valditara ha annunciato anche che dall’anno prossimo l’esame di maturità potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Open.online

