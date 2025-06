Terremoto nuova scossa pochi minuti fa in Italia | aumenta la paura

il timore rimane palpabile tra le persone, consapevoli che la terra ancora una volta ha ribadito la sua forza. In questi momenti di incertezza, la solidarietà e la prontezza di chi aiuta fanno sentire meno soli, ma resta il senso di fragilità che ci ricorda quanto sia importante essere preparati e uniti di fronte alla natura.

Un boato secco, come un’esplosione nel sottosuolo. Poi il tremolio breve ma deciso, percepito nitidamente da chi si trovava in casa, seduto sul divano, ai fornelli, con i bambini in braccio. Le lampade hanno oscillato, le stoviglie tintinnato. Alcuni hanno afferrato il telefono per avvisare parenti, altri sono scesi in strada, ritrovandosi uno accanto all’altro, in silenzio, a guardare in alto e poi giù verso il terreno. Il cielo era limpido, ma il cuore di molti ha accelerato, come ogni volta che la terra decide di ricordare la sua forza. Il rumore è arrivato anche nelle aree più lontane, insinuandosi tra i palazzi alti, percorrendo le strade strette e ammutolendo per qualche istante il solito vociare della sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it