Terremoto in Enasarco il ricorso di una lista esclusa fa saltare le elezioni per il rinnovo dei delegati

Il terremoto in Enasarco scuote le elezioni previste da venerdì 6 giugno: il ricorso di una lista esclusa, "Enasarco per tutti" di Fnaap-Confael, ha provocato un vero e proprio terremoto istituzionale, con il Tribunale civile di Roma che ha deciso di riammandarla, facendo saltare le date stabilite. La decisione apre nuovi scenari e pone domande cruciali sul futuro della fondazione e sulla rappresentanza dei lavoratori coinvolti.

