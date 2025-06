Terremoto e incendio tra gli studenti | ma è solo un' esercitazione

Un modo concreto per prepararsi ai rischi reali e salvare vite. Oggi, presso l’istituto Ferrari di Este, studenti e vigili del fuoco si sono impegnati in un'accurata esercitazione di sicurezza, simulando terremoto e incendio. Un’esperienza che rafforza la consapevolezza e la prontezza dei giovani di fronte alle emergenze, dimostrando come la formazione preventiva possa fare la differenza in momenti critici. La scuola si conferma un luogo di crescita anche sotto il segno della sicurezza e della responsabilità.

Si è svolta oggi 6 giugno presso l'istituto d'istruzione superiore Ferrari, ad Este, l'esercitazione "Scuola Sicura", a cui hanno preso parte i Vigili del fuoco di Padova, organizzata dalla protezione civile della Regione Veneto per formare ed educare i giovani sulle norme di sicurezza da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Terremoto e incendio tra gli studenti: ma è solo un'esercitazione

In questa notizia si parla di: Esercitazione Terremoto Incendio Studenti

Terremoto: doppia esercitazione della Protezione Civile Pedemontana - La terra ha tremato due volte in Pedemontana Parmense, mettendo alla prova il sistema di Protezione civile con esercitazioni replicate nei comuni di Traversetolo e Montechiarugolo.

Padova. Terremoto e infortunati, l'esercitazione all'istituto Scalcerle - durante un'esercitazione indetta dalla Protezione civile, simulando una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 con principio di incendio, con tanto di fumo creato con apposita macchina. Lo Scalcerle ... Lo riporta ilgazzettino.it

Incendio al liceo Maior, evacuati 250 studenti ma è un'esercitazione di protezione civile - farlo in sicurezza per poter rispondere a una calamità naturale o a un incendio e così salvare le vite umane. Ringrazio i vertici del Maior, gli studenti e tutti i soccorritori intervenuti in questa ... Segnala ilpescara.it

Catastrofe e feriti, soccorritori si allenano ai disastri - Fedeli intrappolati in una chiesa, l'incidente stradale, gli studenti di un liceo da evacuare per via del terremoto: è lo scenario di un'esercitazione FIRENZE — Fedeli intrappolati nella chiesa ... Lo riporta toscanamedianews.it

Milano, incendio in una scuola superiore: la corsa di alcuni studenti per spegnere le fiamme