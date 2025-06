Terni secondo memorial internazionale ‘Bronzetti-Viciani’ | Hanno fatto la storia del calcio LE SQUADRE PARTECIPANTI

Un’atmosfera di entusiasmo e passione avvolge Terni in vista del secondo Memorial Internazionale ‘Bronzetti-Viciani’, un evento che mette in campo le più grandi squadre giovanili del calcio mondiale. Con una sala consiliare gremita di appassionati, giornalisti e protagonisti, si annuncia un torneo che promette di scrivere nuove pagine di storia sportiva. Le squadre partecipanti, tra cui prestigiosi club come Real Madrid e Roma, sono pronte a sfidarsi dal 12 al 15 giugno…

Una sala consiliare gremita in ogni ordine di posto ha ospitato la conferenza stampa del secondo memorial internazionale giovanile ‘Bronzetti-Viciani’ in programma tra il 12 e 15 giugno. Le società partecipanti sono le seguenti: Ternana, Real Madrid, Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Fiorentina. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, secondo memorial internazionale ‘Bronzetti-Viciani’: “Hanno fatto la storia del calcio” LE SQUADRE PARTECIPANTI

In questa notizia si parla di: Secondo Memorial Internazionale Bronzetti

Emozioni, sorrisi e gioia: disputato il secondo “Memorial Andrea Pardini” - Il secondo Memorial Andrea Pardini, svoltosi a Pisa il 19 maggio 2025, è stato un intenso momento di emozioni, sorrisi e gioia.

Terni, secondo memorial internazionale ‘Bronzetti-Viciani’: “Hanno fatto la storia del calcio” LE SQUADRE PARTECIPANTI - Una sala consiliare gremita in ogni ordine di posto ha ospitato la conferenza stampa del secondo memorial internazionale giovanile ‘Bronzetti-Viciani’ in programma tra il 12 e 15 giugno. Le società pa ... Scrive today.it

WTA 1000 Indian Wells, Lucia Bronzetti al secondo turno - Bronzetti manca una palla break nel secondo game del secondo set e poo è lei a perdere il servizio sul 2-2. Sul 4-3 per Kalinina Bronzetti manca altre tre palle break, oltretutto consecutive ... Lo riporta msn.com

Internazionali: Bronzetti al secondo turno, affronterà Muchova - Lucia Bronzetti ha superato il primo turno superando ... Stearn affronterà al secondo turno la russa Anna Kalinskaja. Si legge su ansa.it

#1torneointernazionalesanvalentino #memorialbronzetti il video promozionale