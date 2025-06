Terni la festa di fine anno degli studenti della ‘Giovanni XXIII’ | Un modo per ringraziare gli alunni per l’impegno profuso

Terni si prepara a vivere un momento speciale: la festa di fine anno degli studenti della ‘Giovanni XXIII’. Un’occasione per ringraziare gli alunni per il loro impegno e i docenti per la dedizione durante un anno scolastico intenso, ricco di progetti e sfide. Gli studenti della scuola secondaria si sono riuniti presso l’impianto sportivo comunale ‘Mario...’, celebrando insieme il percorso compiuto e guardando con entusiasmo al futuro.

Un anno scolastico intenso, caratterizzato da progetti che hanno impegnato il corpo docenti e gli studenti della ‘Giovanni XXIII’. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato all’evento conclusivo, organizzato dall’istituto presso l’impianto sportivo Comunale ‘Mario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la festa di fine anno degli studenti della ‘Giovanni XXIII’: “Un modo per ringraziare gli alunni per l’impegno profuso”

