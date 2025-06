Terni impianto di refrigerazione alla Biblioteca | grandi manovre in piazza della Repubblica GALLERIA FOTOGRAFICA

Oggi a Terni, Piazza della Repubblica si anima di grandi manovre con il trasporto di un impianto di refrigerazione presso la biblioteca comunale. Una scena affascinante, che ha coinvolto una grande gru al centro della piazza, operatori della polizia locale e numerosi curiosi. La giornata ha visto trasferimenti complessi e coordinati, simbolo dell’impegno cittadino per migliorare i servizi pubblici. Un esempio di come le città possano unire efficienza e partecipazione.

Una grande gru posizionata nel cuore di piazza della Repubblica. Gli operatori della polizia locale ai lati della piazza ed un buon numero di curiosi che assistevano ai lavori. Nel corso della mattinata di oggi – venerdì 6 giugno – la ditta incaricata ha provveduto al trasferimento dei macchinari.

