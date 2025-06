Ternana Liverani chiama de Boer L’olandese può rientrare nella finale

La Ternana si prepara con determinazione alla sfida cruciale di domani sera all’"Adriatico". Fabio Liverani, dopo una seduta di rifinitura intensa, potrebbe schierare De Boer, il talentuoso olandese che, migliorando le sue condizioni, si candida ad avere un ruolo decisivo nella finale. La sua presenza potrebbe fare la differenza, aprendo nuovi scenari per i rossoverdi in questa sfida chiave.

di Augusto Austeri TERNI La seduta di rifinitura sarà di grande importanza. Si svolgerà questa mattina al "Liberati", poi i rossoverdi partiranno per l'Abruzzo. È probabile che Fabio Liverani definirà in extremis l'undici da schierare domani sera all'"Adriatico" nella sfida che vale tutta una stagione. Il fatto che questa settimana de Boer abbia aumentato i carichi di lavoro, disputando anche la partitella a ranghi contrapposti, rende praticamente certo il suo ritorno nei convocati (dopo quattro gare di assenza a causa di un fastidio all'adduttore), con buone chance di impiego dall'inizio. Questo anche tenuto conto dei dubbi relativi al potenziale minutaggio di Damiani, Ciammaglichella e Romeo.

