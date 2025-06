terme bagno vignoni il comune affida i lavori

Il Comune di San Quirico d’Orcia ha recentemente affidato i lavori per completare il nuovo stabilimento termale pubblico di Bagno Vignoni, un progetto ambizioso che trasformerà il paesaggio e arricchirà l’offerta turistica della zona. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro e una scadenza prevista per marzo 2026, le opere includono il sistema di ricircolo delle acque e altri interventi strategici. Il futuro benessere di Bagno Vignoni è ormai a portata di mano.

Sono stati affidati dall’amministrazione comunale i due interventi per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo stabilimento termale pubblico di Bagno Vignoni, nel comune di San Quirico d’Orcia. Un progetto che entro marzo 2026 porterà alla conclusione per un importo complessivo di lavori da 3 milioni di euro. In particolare, si tratta della realizzazione del sistema di ricircolo delle acque per un importo di 373 mila euro e quello della realizzazione dell’ampliamento dell’area relax per una superficie di 300 metri quadri disposta su due piani e un importo complessivo di 600 mila euro, interventi che saranno conclusi entro dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it