Tentato omicidio sul litorale | 19enne accoltellato in strada

Un episodio di grande tensione scuote il litorale di Nettuno: un giovane di 19 anni, originario della Tunisia, è stato vittima di un tentato omicidio in strada. Dopo un inseguimento tra rivali, è stato accoltellato e ha trovato rifugio in un bar, da dove è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il sospettato. I fatti sono stati...

Ha inseguito il rivale e lo ha accoltellato in strada. Poco dopo è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima, un ragazzo di 19 anni originario della Tunisia, ha trovato rifugio in un bar e da lì è stato soccorso e trasportato in ospedale. Tutto è avvenuto a Nettuno e i fatti sono stati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Tentato omicidio sul litorale: 19enne accoltellato in strada

In questa notizia si parla di: Tentato Omicidio Accoltellato Strada

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Tentato omicidio a Collegno: uomo accoltellato in ujna casa e poi in strada, è grave. Aggressore fuggito https://ift.tt/w3JsK7p https://ift.tt/4ShqgJz Partecipa alla discussione

#Gravina, accoltellato in strada dopo lite: grave 70enne. Arrestati padre e figlia per tentato omicidio Partecipa alla discussione

Accoltellato in strada nel Barese, in manette padre e figlia - Padre e figlia, rispettivamente di 50 e 26 anni, sono stati arrestati a Gravina in Puglia (Bari) dalla polizia perché considerati i responsabili dell'accoltellamento di un pensionato 70enne del posto ... msn.com scrive

Accoltella in piazza un 45enne per un debito di 80 euro: ottantenne in carcere per tentato omicidio - Paura in piazza a Cisterna di Latina dove un uomo di 80 anni ha accoltellato un 45enne per un debito di neanche 100 euro ... Come scrive fanpage.it

Accoltellato in strada a Roma, fermato un 27enne - (ANSA) - ROMA, 13 MAG - E' stato rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio un 27enne italiano accusato di aver accoltellato un giovane ieri pomeriggio in via di Tor ... Secondo msn.com

ACCOLTELLA IN STRADA IL COLLEGA: ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO | 09/12/2023