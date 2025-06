tentato omicidio ad amandola rotini condannato a 5 anni e quattro mesi

Un grave episodio scuote Amandola: il processo per il tentato omicidio di Danilo Rotini si è concluso con una condanna a 5 anni e 4 mesi. La vicenda, avvenuta nel luglio 2024, ha tenuto banco davanti al tribunale di Ascoli Piceno, dove si sono svolte le repliche delle parti coinvolte. La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di giustizia e nella lotta contro la violenza.

Amandola (Fermo), 6 giugno 2025 – Si è tenuta oggi davanti al gup del tribunale di Ascoli Piceno, Barbara Caponetti, l'udienza per le repliche di tutte le parti nell'ambito del processo per tentato omicidio a carico di Danilo Rotini ed inerente il fatto verificatosi in Amandola (Fermo) il 26 luglio 2024. All'esito dell'ulteriore discussione, ove la difesa ha invocato l'insussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi e riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche, il giudice ha condannato Rotini alla pena finale pari di 5 anni e 4 mesi, escludendo l'aggravante dei futili motivi e concessione delle attenuanti generiche, condannando inoltre l'imputato al pagamento di 6.