Tenta il pacco on line all' avvocato e finisce a processo | condannato

Un tentativo di truffa online si rivela un boomerang per un 63enne napoletano, che sperava di arraffare un affare con un pacco contenente scarpe Hogan scontate. Ma il suo piano si è schiantato contro la legge, portandolo davanti a un giudice e condannato a due mesi di reclusione. È un monito che anche il più astuto dei tentativi può finire male...

BRINDISI - Alla fine il "pacco" gli si è ritorto contro. Un 63enne napoletano il 4 giugno 2025 è stato condannato a due mesi di reclusione per un tentativo di truffa on line. Il pacco - questa volta senza virgolette - doveva contenere un paio di Hogan, acquistate su Internet a un prezzo scontato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tenta il "pacco" on line all'avvocato e finisce a processo: condannato

