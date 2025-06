Tenta di rubare tre bici una coppia lo denuncia e lui li minaccia | Ora mi date 100 euro

Una notte di tensione e tentativi di furto si trasforma in un dramma quando un uomo, intento a rubare tre biciclette, viene scoperto e denunciato da una coppia di passanti. La fuga diventa ancora più pericolosa, culminando con un inseguimento al centro commerciale, dove l’aggressore minaccia con un cacciavite. Un episodio che mette in luce l’importanza di vigilare e intervenire per la sicurezza di tutti noi.

Ha tentato di rubare tre biciclette ma, scoperto e denunciato da una coppia di passanti, le ha dovute lasciare in strada per darsi alla fuga dalle forze dell’ordine. Non contento di aver dovuto rinunciare al suo bottino li ha seguiti fino a un centro commerciale dove, con un cacciavite in mano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tenta di rubare tre bici, una coppia lo denuncia e lui li minaccia: “Ora mi date 100 euro”

