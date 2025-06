Tennis secondo Slam nel doppio misto per Andrea Vavassori | in coppia con Sara Errani vince il Roland Garros a Parigi

Un’impresa che consacra Andrea Vavassori come uno dei protagonisti di punta del tennis italiano. Al Roland Garros 2025, il 30enne pinerolese ha conquistato il suo secondo Slam in doppio misto, questa volta insieme a Sara Errani. Dopo il trionfo agli US Open 2024, la coppia ha saputo confermarsi sul campo parigino, dimostrando talento, determinazione e un affiatamento senza pari. Una vittoria che segna un’altra tappa memorabile nella sua carriera e che promette altre emozioni future.

Secondo Slam della carriera per il 30enne tennista pinerolese Andrea Vavassori, che ieri, giovedì 5 giugno 2025, in coppia con Sara Errani ha trionfato nel doppio misto del Roland Garros a Parigi. La coppia aveva vinto, pochi mesi fa, il titolo degli Us Open 2024 a Flushing Meadows di New York. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tennis, secondo Slam nel doppio misto per Andrea Vavassori: in coppia con Sara Errani vince il Roland Garros a Parigi

In questa notizia si parla di: Coppia Secondo Slam Misto

Secondo il Daily Mail, durante la relazione, la coppia avrebbe congelato embrioni che l'attrice avrebbe voluto preservare per diventare madre, anche dopo la fine della storia d'amore - Secondo il Daily Mail, Amber Heard avrebbe congelato embrioni durante una relazione passata, sperando di diventare madre anche dopo la fine della storia d'amore.

Errani e Vavassori campioni del doppio misto I due azzurri battono la coppia americana King-Townsend in due set e vincono il secondo Slam insieme Gli highlights del match in 240 secondi #Tennis #RolandGarros #Errani #Vavassori Partecipa alla discussione

Sara #Errani e Andrea #Vavassori sono il primo doppio misto tutto italiano a vincere il #RolandGarros. Nel 1958 vinse Pietrangeli ma con Bloomer (GBR). Secondo Slam di sempre nel doppio misto con una coppia tutta azzurra: gli altri? Sempre loro due, un a Partecipa alla discussione

Roland Garros, Errani e Vavassori da leggenda: dominano il doppio misto e arriva il secondo slam. Ma Sara non ha ancora finito - Errani e Vavassori conquistano la vittoria nel torneo di doppio misto sbarazzandosi senza troppa difficoltà della coppia statunitense. Secondo titolo stagionale dopo Indian Wells ... Scrive sport.virgilio.it

Errani-Vavassori, che coppia! E' trionfo al Roland Garros nel doppio misto - Giocavano la finale da favoriti e non hanno deluso, conquistando il loro secondo Slam dopo la vittoria negli US Open dell'anno scorso. Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie numero 3 del doppi ... Segnala msn.com

Roland Garros, Sara e Andrea a caccia del secondo Slam: Errani e Vavassori volano in finale di doppio misto - Tennis - Roland Garros | La coppia azzurra si sbarazza di Zhang e Arevalo in poco più di un'ora e si regala l'epilogo a Parigi dopo la vittoria dell'US Open dello scorso anno ... Lo riporta ubitennis.com

Errani & Vavassori - Townsend & King | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2025