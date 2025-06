Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci torna con ' I Pallettari' | la nuova puntata su Sky e NOW

Preparati a rivivere le emozioni di un’epoca d’oro del tennis italiano con Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci, la produzione originale Sky Sport che svela i retroscena dal punto di vista dei protagonisti. Nel secondo episodio, “I Pallettari”, i leggende raccontano storie di passione, sfide e vittorie indimenticabili. Non perdere questa imperdibile immersione nel cuore del tennis: l’appuntamento è domani, su Sky e NOW, per scoprire cosa rendeva questi campioni veri eroi dello sport.

Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci, la storia dal punto di vista di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nella Produzione Originale targata Sky Sport. Il secondo appuntamento “I Pallettari”, domani, venerdì 6 giugno, alle 22.45 su Sky Sport Uno, alle 23.30 Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Disponibile on demand. Nel momento d’oro del tennis italiano con. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci torna con 'I Pallettari': la nuova puntata su Sky e NOW

