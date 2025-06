Tennis Errani-Paolini in finale al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a riscrivere la loro storia al Roland Garros. Dopo aver conquistato la finale del 2022 e l’oro olimpico nel doppio femminile, le due campionesse italiane si lanciano nuovamente verso il massimo traguardo. Un percorso emozionante, segnato da una semifinale dominata e dalla voglia di lasciare il segno nel gotha del tennis internazionale. Preparatevi a tifare per loro in questa avvincente corsa verso la gloria.

Roma, 6 giu. (askanews) – Sara Errani e Jasmine Paolini ci riprovano. Ai piedi della Torre Eiffel, le due tenniste lo scorso anno hanno conquistato la finale del Roland Garros e poi la medaglia d’oro nel doppio femminile delle Olimpiadi. Quest’anno hanno deciso di ripetersi. La coppia azzurra vola di nuovo in finale dell’Open di Francia: battute in semifinale Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 6-0 6-1, in appena un’ora di match. Nell’ultimo atto a Parigi Sara e Jasmine, a caccia del riscatto dopo la sconfitta nel singolare, affronteranno Danilina e Krunic: appuntamento a domenica per cercare di fare la storia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

