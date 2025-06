Tennis domenica la sfida decisiva tra Chieti e Manfredonia per la promozione in B1

Domenica 8 giugno, il Tennis Chieti si prepara a scrivere una pagina indimenticabile della sua storia, affrontando il Ct Manfredonia in un match decisivo che potrebbe portare la squadra alla tanto ambita promozione in B1. Sulle terre rosse di Piana Vincolato, tifosi e appassionati sono pronti a sostenere questa impresa epica, perché questa sfida rappresenta molto più di un semplice incontro: è il sogno che diventa realtà .

Tennis Chieti ancora leader in serie B2: vittoria a Bari e primato solitario - Continua il cammino vincente del Tennis Chieti che mantiene la vetta del girone 6 della serie B2 maschile dopo la quinta giornata. I teatini, guidati dal capitano Crocetti, hanno espugnato i campi ... Secondo chietitoday.it

