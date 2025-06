tenda summer school junior alla scoperta del gioco del teatro

È alle porte, pronta a trasformare l’estate dei più giovani in un’avventura indimenticabile nel magico mondo del teatro. La quinta edizione della Tenda Summer School Junior apre le porte a bambini e ragazzi, offrendo un’esperienza unica tra delizie estensi, bastioni medievali, cascine antiche e lagune suggestive. Un’occasione speciale per scoprire il gioco teatrale e lasciarsi coinvolgere da una società creativa che accende la fantasia e la passione.

Ai blocchi di partenza la nuova edizione della Tenda Summer School Junior, campus in cui bambini e ragazzi della provincia incontreranno, spesso per la prima volta, il magico mondo della recitazione, del teatro e della società creativa. Campus e laboratori si svolgono in alcuni dei luoghi più rappresentativi e affascinanti del Ferrarese: delizie estensi, bastioni medievali, cascine dal sapore antico e lagune. La quinta edizione della Tenda Summer School Junior partirà domani da Voghiera (Delizia del Belriguardo) e poi toccherà Tresigallo (Palazzo Pio, 9 -13 giugno), Mesola (Castello Estense, 9-14 giugno), Portomaggiore (Delizia del Verginese, 11-13 giugno), Copparo (villa La Mensa, 16-20 giugno), Jolanda di Savoia (Santuario di Mottatonda, 21 giugno), Codigoro (Garzaia, date in via di definizione), Riva del Po (in via di definizione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it