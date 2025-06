Temptation Island riprese iniziate | Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fuori dal cast

Le aspettative erano alte, ma le ultime notizie rivelano che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza non sono tra i protagonisti di Temptation Island, nonostante gli indizi lasciati sui social. Le riprese sono infatti ufficialmente iniziate, aprendo nuove intriganti prospettive per il reality estivo. Quel che emerge è un quadro complesso, ricco di sorprese e colpi di scena, che promette di tenere alta l’attenzione dei fan.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno disseminato indizi sulla loro possibile partecipazione a Temptation Island, ma le riprese sono iniziate e la coppia di Uomini e Donne non fa parte del cast.

