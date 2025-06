Temptation Island anticipazioni | incidente per la barca della produzione

Un episodio inatteso scuote le acque di Guardavalle Marina, durante le riprese di Temptation Island. La barca della produzione ha urtato un relitto sommerso, rischiando di affondare e scatenando momenti di puro panico tra l’equipaggio. Scopriamo cosa è successo e quali conseguenze potrebbe avere questo incidente sulla trasmissione, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e attendendo nuovi aggiornamenti.

Temptation Island, anticipazioni. La barca della produzione urta un relitto e rischia di affondare. Attimi di panico nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro), dove una barca a vela della produzione di Temptation Island ha urtato un relitto sommerso, provocando danni seri allo scafo e iniziando ad affondare. L’incidente è avvenuto proprio di fronte al Calalandrusa . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Temptation Island, anticipazioni: incidente per la barca della produzione

