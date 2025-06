Temptation Island 2025 | nuova location e novità dell’edizione

L’estate 2025 di Temptation Island si rinnova con una sorpresa entusiasmante: una nuova location in Calabria! Dopo undici edizioni in Sardegna, il popolare reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, approda al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, un ambiente che promette scenari mozzafiato e nuove emozioni. Questa novità apre le porte a un’edizione ancora più avvincente, ricca di sorprese e colpi di scena…

L'estate 2025 segna un cambiamento significativo per Temptation Island, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo undici edizioni ambientate presso l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, la produzione ha deciso di trasferire le riprese in Calabria, precisamente al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Il Calalandrusa Resort offre un ambiente suggestivo, immerso in cinque ettari di vegetazione mediterranea e affacciato sul Mar Ionio. La struttura dispone di piscine panoramiche, ristoranti con cucina locale, solarium e aree relax, creando l'atmosfera ideale per le dinamiche del programma Inizio delle Riprese e Programmazione.

