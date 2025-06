Tecnologia scacco matto al caporalato | nei campi arriva il progetto AgreeCap

In un mondo che corre verso un futuro più sostenibile, il progetto AgreeCap si propone come una rivoluzione verde nei campi italiani. Con l’obiettivo di eliminare il caporalato e promuovere un’agricoltura a zero emissioni, questa iniziativa innovativa rappresenta un vero scacco matto alle pratiche dannose e obsolette. Scopri come le tecnologie possono trasformare il settore agricolo e costruire un domani più giusto e sostenibile per tutti.

Una agricoltura con zero emissioni e scacco matto al caporalato: è l’obiettivo del progetto AgreeCap che incentiva buone pratiche legate alla transizione tecnologica. L’iniziativa è stata illustrata a Roma, per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, alla conferenza finale del progetto voluto da Kyoto Club, cofinanziato dall’Unione europea e che ha visto il patrocinio di Parlamento europeo, Spazio Europa, Commissione europea e ministero della Giustizia. Un progetto per il sostegno dell’economia rurale, grazie a un focus sulle nuove competenze e tecnologie (agricoltura 4.0), sempre più intelligenti e sostenibili, che permettono uno sviluppo occupazionale, con il coinvolgimento delle donne in agricoltura, insieme a nuove opportunità di business a livello locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

