Tecnico morto nel crollo alla diga a Ravenna | Richiami ignorati fu imprudente

Un dramma che ha sconvolto Ravenna e sollevato molte domande sulla sicurezza e le responsabilità. Nella vicenda del crollo della diga di San Bartolo, le testimonianze degli operatori coinvolti gettano ombre e richiamano l’attenzione su possibili ignoranze e imprudenze che sono costate una vita. Una verità ancora tutta da svelare, mentre il processo prosegue con nuovi dettagli e rivelazioni.

Ravenna, 6 giugno 2025 – È una testimonianza che pesa come un macigno quella resa in aula dall’ex caposquadra dei vigili del fuoco Sergio Rambelli, nell’ennesima udienza del processo per il crollo della diga di San Bartolo. Un processo che da due anni punta a fare chiarezza su quanto accadde il 25 ottobre 2018, quando il crollo della passerella sopra la chiusa costò la vita al tecnico della Protezione civile regionale Danilo Zavatta. Imputati. Nove gli imputati a giudizio, tra dirigenti regionali, progettisti e rappresentanti della Gipco, società titolare della concessione per la centrale idroelettrica, indicata come causa del cedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tecnico morto nel crollo alla diga a Ravenna: “Richiami ignorati, fu imprudente”

In questa notizia si parla di: Crollo Tecnico Diga Ravenna

Morto nel crollo della diga a Ravenna, chiesta una perizia: sentenza non prima del 2024 - Ravenna, 5 aprile 2023 - Una perizia, con incarico a un singolo se non a un collegio di esperti, per fare luce sulla dinamica del crollo ... Savio Danilo Zavatta, tecnico della protezione ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Tecnico morto nel crollo alla diga: "Mai visto un iter così lacunoso. Lo dissi: fui ammonito dai superiori" - Dalla testimonianza dell’ingegner Paolo Staccioli – sentito nell’ambito del processo sul crollo, il 25 ottobre 2018, della chiusa di San Bartolo, nel quale morì il tecnico della protezione ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Diga del Vanoi: Fonzaso allagata subito dopo il crollo - A spaventare più di tutto, però, il fatto che le cose possano andare a finire male: che la diga, se costruita, possa un giorno anche crollare ... dal punto di vista tecnico, è certo complessa. Lo riporta ilgazzettino.it

VIDEO CHOC: Ravenna, crollo ponte, tecnico della protezione civile precipita e muore